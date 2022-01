Clima: con il 2021, gli ultimi 7 anni sono i più caldi della storia (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 2021 si aggiunge, come previsto, alla lista dei precedenti sei, e adesso possiamo dire ufficialmente che gli ultimi 7 anni sono stati i più caldi a livello globale, con le concentrazioni di anidride carbonica e metano in continuo aumento, con la temperatura globale nel 2021 di 1,2°C al di sopra dei livelli preindustriali. Lo conferma il rapporto annuale del Copernicus Climate Change Service dell’Unione Europea, che nel valutare l’anno appena concluso, ha anche rilevato che l’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli record e che il potente gas serra metano è salito “in modo molto sostanziale”. I dati di Copernico mostrano che 21 dei 22 anni più caldi sono arrivati ??dal 2000. Tra i Paesi più colpiti, ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilsi aggiunge, come previsto, alla lista dei precedenti sei, e adesso possiamo dire ufficialmente che glistati i piùa livello globale, con le concentrazioni di anidride carbonica e metano in continuo aumento, con la temperatura globale neldi 1,2°C al di sopra dei livelli preindustriali. Lo conferma il rapporto annuale del Copernicuste Change Service dell’Unione Europea, che nel valutare l’anno appena concluso, ha anche rilevato che l’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli record e che il potente gas serra metano è salito “in modo molto sostanziale”. I dati di Copernico mostrano che 21 dei 22piùarrivati ??dal 2000. Tra i Paesi più colpiti, ...

