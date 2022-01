Calciomercato Inter, ecco il vice-Perisic: pronto l’ assalto (Di martedì 11 gennaio 2022) Calciomercato Inter, pronto l’assalto per il vice-Perisic, assalto all’ esterno dalla Bundesliga. Dato il futuro incerto di Kolarov, la società nerazzurra si trova costretta ad arretrare nei 3 dietro Federico Di Marco, capace di eseguire le mansioni richieste da mister Inzaghi. Così facendo si troverebbe scoperta la fascia sx per un sostituto di Ivan Perisic. Il futuro del croato sembra lontano da Milano e la necessità di trovare un sostituto si fa sempre più forte. Calciomercato della squadra nerazzurra che entra nel vivo quindi per l’assalto al vice-Perisic. Il nome di Lucas Digne in prestito è circolato a lungo, ma oggi è in direzione Aston Villa a titolo definitivo e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022)l’per ilall’ esterno dalla Bundesliga. Dato il futuro incerto di Kolarov, la società nerazzurra si trova costretta ad arretrare nei 3 dietro Federico Di Marco, capace di eseguire le mansioni richieste da mister Inzaghi. Così facendo si troverebbe scoperta la fascia sx per un sostituto di Ivan. Il futuro del croato sembra lontano da Milano e la necessità di trovare un sostituto si fa sempre più forte.della squadra nerazzurra che entra nel vivo quindi per l’al. Il nome di Lucas Digne in prestito è circolato a lungo, ma oggi è in direzione Aston Villa a titolo definitivo e ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter, manca qualche passaggio con gli agenti per il rinnovo di #Brozovic - cmdotcom : #Inter, il segreto è nella testa: i numeri non mentono, è la squadra più forte d'Europa - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | I dettagli del contratto di #Onana - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, previsto un nuovo contatto con l’entourage di #Ginter ?? Sul tedesco spunta a sorpresa anche un altro cl… - calciomercato_m : MERCATO - Inter, obiettivo Ginter, per il difensore c'è anche l'interesse del Napoli -