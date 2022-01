Berlusconi non si fida degli alleati e esplora il fronte M5s (Di martedì 11 gennaio 2022) È planato su Roma, dove ha immediatamente riunito lo stato maggiore. A Villa Grande prima è arrivato Antonio Tajani, poi i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini. Da sotto i pini dell’Appia coordina l’operazione Quirinale. Silvio Berlusconi è forse fra tutti colui che più crede nelle chance di salire al Colle. Dal vertice andato ieri in scena tra Enrico Letta e Giuseppe Conte filtra che i due avrebbero concordato di evitare che si arrivi a una conta sul suo nome al quarto scrutinio. È benzina per il fuoco del leader azzurro. “Vuol dire che lo temono”, dice un fedelissimo. Fin qui le note positive. Quelle negative sono le intenzioni degli alleati. Venerdì, quando lo dovrebbero raggiungere Matteo Salvini e Giorgia Meloni per un vertice decisivo - che potrebbe tuttavia essere rinviato, attendendo le mosse del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) È planato su Roma, dove ha immediatamente riunito lo stato maggiore. A Villa Grande prima è arrivato Antonio Tajani, poi i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini. Da sotto i pini dell’Appia coordina l’operazione Quirinale. Silvioè forse fra tutti colui che più crede nelle chance di salire al Colle. Dal vertice andato ieri in scena tra Enrico Letta e Giuseppe Conte filtra che i due avrebbero concordato di evitare che si arrivi a una conta sul suo nome al quarto scrutinio. È benzina per il fuoco del leader azzurro. “Vuol dire che lo temono”, dice un fedelissimo. Fin qui le note positive. Quelle negative sono le intenzioni. Venerdì, quando lo dovrebbero raggiungere Matteo Salvini e Giorgia Meloni per un vertice decisivo - che potrebbe tuttavia essere rinviato, attendendo le mosse del ...

