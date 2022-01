Ascolti TV 10 gennaio, la conferenza di Draghi sciupa i numeri de L'Eredità (Di martedì 11 gennaio 2022) Lunedì particolare per la Rai che si è vista stravolgere la programmazione nel preserale. Per dare spazio alla conferenza del premier Draghi, è saltata L'Eredità. Ad approfittare della situazione è stato Avanti un altro che ha fatto ritorno su Canale 5 da poco. In prima serata, invece, Rai 1 ha lanciato la nuova fiction con la Puccini: Non mi lasciare. Sarà riuscita la serie italiana a battere la concorrenza del GF Vip su Canale 5? Ascolti TV ieri 10 gennaio: bene il GF Vip con la votazione su Nathaly In prima serata, su Rai 1, ha debuttato la fiction 'Non mi lasciare'. A seguire le vicende di Elena Zonin (Vittoria Puccini) sono stati 4.56 milioni di persone, pari ad uno share del 20.3%. Su Canale 5 spopola ancora una volta il Grande Fratello Vip che non sembra temere rivali. La puntata del 10 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Lunedì particolare per la Rai che si è vista stravolgere la programmazione nel preserale. Per dare spazio alladel premier, è saltata L'. Ad approfittare della situazione è stato Avanti un altro che ha fatto ritorno su Canale 5 da poco. In prima serata, invece, Rai 1 ha lanciato la nuova fiction con la Puccini: Non mi lasciare. Sarà riuscita la serie italiana a battere la concorrenza del GF Vip su Canale 5?TV ieri 10: bene il GF Vip con la votazione su Nathaly In prima serata, su Rai 1, ha debuttato la fiction 'Non mi lasciare'. A seguire le vicende di Elena Zonin (Vittoria Puccini) sono stati 4.56 milioni di persone, pari ad uno share del 20.3%. Su Canale 5 spopola ancora una volta il Grande Fratello Vip che non sembra temere rivali. La puntata del 10 ...

Advertising

Teleblogmag : Ascolti tv 10 gennaio, serata vita da Non mi lasciare: il podcast - VelvetMagIta : Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022: vince #NonMiLasciare; la fiction di RaiUno all’esordio oltre il 4.5 milioni… - Zappullaclary : RT @fashionsoaptv: ?Ragazze! Love is in the air 2 tocca per la prima volta 2 milioni di telespettatori!?????? ??Record per la soap di Eda, Serk… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 10 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - Giada_SCK : RT @fashionsoaptv: ?Ragazze! Love is in the air 2 tocca per la prima volta 2 milioni di telespettatori!?????? ??Record per la soap di Eda, Serk… -