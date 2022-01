Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 10 gennaio: in onda la scelta di Roberta Giusti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne del 2022, e finalmente potremo vedere la scelta di Roberta Giusti. Com’è noto dalle anticipazioni, la scelta in questione (ricaduta sul corteggiatore Samuele Carniani) è avvenuta nel corso dell’ultima registrazione pre natalizia di Uomini e Donne ma non è stata ancora mandata in onda, visto che il talk show è stato messo in pausa per le vacanze. Le dinamiche della scelta, dunque il modo in cui Roberta ha scelto e cosa ha detto ai due pretendenti Luca Salatino e Samuele, non sono state rese note, quindi lo scopriremo solo oggi. Quello che sappiamo è che Carniani ovviamente ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, andrà inla prima puntata didel 2022, e finalmente potremo vedere ladi. Com’è noto dalle, lain questione (ricaduta sul corteggiatore Samuele Carniani) è avvenuta nel corso dell’ultima registrazione pre natalizia dima non è stata ancora mandata in, visto che il talk show è stato messo in pausa per le vacanze. Le dinamiche della, dunque il modo in cuiha scelto e cosa ha detto ai due pretendenti Luca Salatino e Samuele, non sono state rese note, quindi lo scopriremo solo oggi. Quello che sappiamo è che Carniani ovviamente ha ...

