Tra Chigi e il Colle c'è un guado e Draghi è in mezzo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se l’esigenza era coprire il buco comunicativo di misure anche piuttosto forti, non spiegate al paese dopo il travagliato cdm di mercoledì scorso, è anche comprensibile che Mario Draghi abbia deciso di dedicare al tema l’intera conferenza stampa, in un giorno cruciale segnato da un problematico ritorno a scuola e dall’entrata in vigore dai divieti che colpiscono chi non ha il vaccino e il Super Green. Lo ha fatto rivendicando la scelta “politica” di tenere aperte le scuole. Scelta difficile, complessa, che reca in sé anche dei rischi che si valuteranno nelle prossime settimane. E anche divisiva, perché oltre al folkloristico De Luca c’è un ampio fronte di governatori perplessi, l’allarme dei presidi, le preoccupazioni delle famiglie, moltiplicate dai banchi vuoti nella giornata odierna. L’intero discorso del premier ruota attorno alla strategicità dell’apertura delle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se l’esigenza era coprire il buco comunicativo di misure anche piuttosto forti, non spiegate al paese dopo il travagliato cdm di mercoledì scorso, è anche comprensibile che Marioabbia deciso di dedicare al tema l’intera conferenza stampa, in un giorno cruciale segnato da un problematico ritorno a scuola e dall’entrata in vigore dai divieti che colpiscono chi non ha il vaccino e il Super Green. Lo ha fatto rivendicando la scelta “politica” di tenere aperte le scuole. Scelta difficile, complessa, che reca in sé anche dei rischi che si valuteranno nelle prossime settimane. E anche divisiva, perché oltre al folkloristico De Luca c’è un ampio fronte di governatori perplessi, l’allarme dei presidi, le preoccupazioni delle famiglie, moltiplicate dai banchi vuoti nella giornata odierna. L’intero discorso del premier ruota attorno alla strategicità dell’apertura delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra Chigi Draghi 'Scuola in presenza è priorità, serve prudenza ma anche fiducia' ... Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Una conferenza stampa aperta con ... Tenere le scuole chiuse vuol dire alimentare le diseguaglianze tra chi sta in Dad e chi no, tra ...

Tra Chigi e il Colle c'è un guado e Draghi è in mezzo Copre il buco comunicativo sul decreto. Ma sul Quirinale non chiude la questione che aveva aperto, dopo venti giorni in cui la sola eventualità ha rivitalizzato un sistema politico in crisi ...

Draghi: "Dad provoca disuguaglianze, necessario solo in emergenze drammatiche" "Basta vedere gli effetti della diseguaglianza tra studenti creata dalla Dad lo scorso anno per convincersi che questo sistema scolastico provoca diseguaglianze destinate a restare. Probabilmente ci s ...

