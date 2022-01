Sasha Banks: “Siete state fortunate a non avermi nella Rumble, ma tornerò, tornerò…” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sasha Banks è una delle migliori superstar femminili della WWE nella storia della compagnia. I suoi riconoscimenti parlano da soli, partecipando ad alcuni dei migliori match nella storia della compagnia. Sasha è stata estromessa dal pay-per-view SummerSlam ed è stata assente per molto tempo. Tuttavia, ha fatto il suo scioccante ritorno ad Extreme Rules. Da allora è diventata di nuovo una delle colonne portanti della compagnia. Come riportato in precedenza, la Banks sarà fuori combattimento per 6-8 settimane dopo essersi infortunata alla gamba mentre lottava con Charlotte Flair in un recente live event. A causa del suo infortunio, si perderà il Royal Rumble match femminile. L’avvertimento Sasha è andata su Twitter e ha mandato un ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 10 gennaio 2022)è una delle migliori superstar femminili della WWEstoria della compagnia. I suoi riconoscimenti parlano da soli, partecipando ad alcuni dei migliori matchstoria della compagnia.è stata estromessa dal pay-per-view SummerSlam ed è stata assente per molto tempo. Tuttavia, ha fatto il suo scioccante ritorno ad Extreme Rules. Da allora è diventata di nuovo una delle colonne portanti della compagnia. Come riportato in precedenza, lasarà fuori combattimento per 6-8 settimane dopo essersi infortunata alla gamba mentre lottava con Charlotte Flair in un recente live event. A causa del suo infortunio, si perderà il Royalmatch femminile. L’avvertimentoè andata su Twitter e ha mandato un ...

