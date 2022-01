Roma | bambina cade dal 3° piano | è grave

(Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ giallo a Val Melaina, a: unadi quattro anni è caduta giù da un balcone situato al terzo. Erano le 16.30 quando la polizia è intervenuta sul posto, allertata dal portiere dello stabile dove abita. Quando sono giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno trovato la piccola che ancora respirava ed era cosciente. Laè stata portata in codice rosso al Gemelli e attualmente non si sa quali siano le sue condizioni. Sono in corso tutte le indagini e gli accertamenti per capire la dinamica dell’evento, per cui è ancora possibile pronunciarsi. Sul posto sono intervenute la Squadra Volante e gli agenti del distretto Fidene. Seguono aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

