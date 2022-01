Rientro in classe, i genitori: “Chiusura scuole in intere regioni e città rappresentano il fallimento del Paese. Si punti all’autonomia scolastica” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Come associazione di genitori prendiamo atto che le chiusure delle scuole in intere regioni e città segnano purtroppo una sconfitta per tutto il Paese. La conseguenza di mancate scelte strutturali ha reso impraticabile lo sdoppiamento delle classi e altre soluzioni per garantire il distanziamento anti contagio, ma è gravissimo scaricare ancora oggi su famiglie e studenti il peso di quanto non fatto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Come associazione diprendiamo atto che le chiusure delleinsegnano purtroppo una sconfitta per tutto il. La conseguenza di mancate scelte strutturali ha reso impraticabile lo sdoppiamento delle classi e altre soluzioni per garantire il distanziamento anti contagio, ma è gravissimo scaricare ancora oggi su famiglie e studenti il peso di quanto non fatto". L'articolo .

