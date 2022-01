Pietrosauro | il trapper di 63 anni che canta contro i NoVax

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Aveva partecipato alla prima edizione di “The Voice Senior“, il talent di Rai1 dedicato agli over60 e condotto da Antonella Clerici, al quale Pietro Dall’Oglio si presentò con una rivisitazione del brano “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-Nrg, superando così la prima prova ed entrando nel team del rapper Clementino. Laureato in economia a La Sapienza ed ex broker finanziario vaga mondo, Pietro ha creato e gestisce il Centro Rafting di Cascata delle Marmore, in provincia di Terni. Ma il suo vero amore è sempre stata la musica, tanto da essere stato componente di una delle prime band di Salsa in Italia, con cui si è esibito anche a Cuba. “Il mio vero nome è Pietro Sauro e sono forse ilnte trap più vecchio al mondo – Esordiva Piero sul palco di The Voice – mi considero un poetante e nella trap mi sento più libero di sperimentare. Mi diverto ...