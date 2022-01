Naufragio della Concordia, 10 anni dopo: il ricordo dei 32 morti. De Falco e Schettino (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono passati dieci anni. Era il 13 gennaio 2012 quando la nave da crociera Costa Concordia naufragò davanti all'Isola del Giglio per quella che è stato considerato il più grande Naufragio della marineria italiana. L'Isola, come ogni anno, commemorerà le vittime. La santa messa di suffragio sarà celebrata alle 12 nella chiesa dei santi Lorenzo e Mamiliano. Alle 13 l'appuntamento a Punta Gabbianara, luogo della tragedia, dove sarà deposta una corona di fiori in memoria delle 32 vittime L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono passati dieci. Era il 13 gennaio 2012 quando la nave da crociera Costanaufragò davanti all'Isola del Giglio per quella che è stato considerato il più grandemarineria italiana. L'Isola, come ogni anno, commemorerà le vittime. La santa messa di suffragio sarà celebrata alle 12 nella chiesa dei santi Lorenzo e Mamiliano. Alle 13 l'appuntamento a Punta Gabbianara, luogotragedia, dove sarà deposta una corona di fiori in memoria delle 32 vittime L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, chi erano le 32 vittime - mariocalabresi : Fra una settimana saranno passati dieci anni dal naufragio della #CostaConcordia: @PabloTrincia ha ricostruito le v… - crisislabtweet : RT @arpatoscana: A 10 anni dal naufragio della #Concordia prosegue - in collaborazione con @ISPRA_Press - il monitoraggio dell'#ambiente al… - ErasmoDAngelis : RT @arpatoscana: A 10 anni dal naufragio della #Concordia prosegue - in collaborazione con @ISPRA_Press - il monitoraggio dell'#ambiente al… - daoggipiudiieri : In attesa della conferenza stampa vi consiglio di ascoltare un'altra storia di un Capitano che abbandona la propria… -