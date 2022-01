Milan | Bianchessi | “Stanga? Alle giovanili era due spanne sopra gli altri”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Mauro, ex responsabile del settore giovanile del, ha parlato di Luca, che ieri ha esordito in Serie A con i rossoneri

Commenta per primo Luca Stanga ha esordito ieri in serie A con la maglia delnella sfida vinta contro il Venezia. Mauroparla del giovane difensore alla Gazzetta dello sport: 'Venne al Vismara in pieno inverno e dissi all'allenatore Biffi, oggi al Monza, che ...... e non sulla base di una pianificazione ad hoc", spiega Maurizio, responsabile del ... Nel frattempo, resta negli occhi l'immagine di Lapo Nava, portiere classe 2004 delche dopo la ...Manuele Baiocchini, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul futuro di Kessie: "Non ci sono grandi novità. Le parti ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mauro Bianchessi parla del giovane difensore rossonero Stanga alla Gazzetta dello sport. Ecco le sue parole Mauro Bianchessi parla del giovane difensore ...