Love is in the air | anticipazioni 10 e 11 gennaio 2022 | è guerra per Kiraz!

Nelle puntate di Love is in the air in onda il 10 e 11 gennaio 2022 sarà chiaro a tutti che Serkan ha cambiato idea sulla piccola Kiraz e decide così di essere un vero padre per lei. Questo intenerisce in parte Eda che inizia a rivedere tra mille problemi, l'uomo che ha così tanto amato. Ma allo stesso tempo la Yildiz si insospettisce per questo cambio di rotta del Bolat. Intanto senza dire nulla a Serkan, Aydan, affila gli artigli per poter avere la nipotina tutta per se e per toglierla ad Eda. Seguite queste vicende anche sul sito Mediaset Infinity sia in diretta che on demand.

