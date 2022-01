ItalSassuolo | i neroverdi volano sotto i colpi dei suoi Nazionali

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’si accende e annienta l’Empoli. Una sonora cinquina nel segno deiazzurri: Mancini osserva Il Sassuolo ha annientato l’Empoli al Castellani. Una partita in equilibrio soltanto nella prima parte della partita, ma poi messa in discesa dai. Berardi la sblocca, Raspadori la riporta avanti, poi l’ingresso di Frattesi e Scamacca spaccano in due la partita. Mancini osserva attento e contento di vedere i ragazzi terribili. Scamacca sempre più leader e determinante per la squadra può essere una valida risorsa per i playoff. Attenzione anche a Frattesi sempre più in crescita in mezzo al campo. L’vince e convince. L'articolo proviene da Calcio News 24.