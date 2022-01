Inter, imminente il rinnovo di Brozovic fino al 2026 (Di martedì 11 gennaio 2022) Marcelo Brozovic ha ormai da tempo superato i difetti di gioventù che avevano segnato i suoi primi anni nell’Inter: le qualità del croato non sono mai state in dubbio, semmai le critiche, all’epoca, erano rivolte alla sua mancanza di continuità. Ora che va per i 30 anni, l’ex Dinamo Zagabria viene da anni in cui ha eliminato questo suo difetto, diventando determinante per la sua pulizia nel gioco e per la sua corsa costante. Dopo aver inciso sullo scudetto nerazzurro con Conte, Brozovic si sta ripetendo sotto la guida di Simone Inzaghi. Ecco quindi che la dirigenza del club meneghino si sta da tempo muovendo per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo sarebbe stato trovato fino a ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Marceloha ormai da tempo superato i difetti di gioventù che avevano segnato i suoi primi anni nell’: le qualità del croato non sono mai state in dubbio, semmai le critiche, all’epoca, erano rivolte alla sua mancanza di continuità. Ora che va per i 30 anni, l’ex Dinamo Zagabria viene da anni in cui ha eliminato questo suo difetto, diventando determinante per la sua pulizia nel gioco e per la sua corsa costante. Dopo aver inciso sullo scudetto nerazzurro con Conte,si sta ripetendo sotto la guida di Simone Inzaghi. Ecco quindi che la dirigenza del club meneghino si sta da tempo muovendo per raggiungere un accordo per ildel contratto del giocatore, in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo sarebbe stato trovatoa ...

