Grande Fratello Vip, "Gianmaria Antinolfi deve abbandonare il gioco o perderà il lavoro". Ecco cosa fa nella vita l'ex fidanzato di Belén Rodriguez (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo l'addio di Aldo Montano, Francesca Cipriani e quello annunciato di Manuel Bortuzzo, il Grande Fratello Vip perderà un altro Grande protagonista: Gianmaria Antinolfi, costretto a dire addio al reality per impegni improrogabili di lavoro. Questo è quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia durante la trasmissione web Casa Chi. Entro la terza settimana di gennaio, l'ex fidanzato di Belén Rodriguez dovrebbe dunque abbandonare il gioco (la cui durata è stata prolungata da dicembre 2021 a marzo 2022). "Quando si è presentato come imprenditore sembrava una barzelletta, nessuno gli dava credito, dicevano 'Seee l'imprenditore'. Lui invece per il GF ha preso davvero un periodo ...

