Governo: Draghi, 'non risponderò a domande su Quirinale' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Una postilla, non rispondo a domande sui futuri sviluppi, sul Quirinale e altro". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Una postilla, non rispondo asui futuri sviluppi, sule altro". Lo ha detto Marioin conferenza stampa.

