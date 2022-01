Covid | Puzzer | sono positivo | in quarantena a casa

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Stefano, il leader della protesta al Varco 4 del Porto di Trieste dell'ottobre scorso e poi più in generale della protesta contro il Green pass, è. Lo ha detto lui stesso in un video ...

precisa di "non essere felice" perché, una volta guarito, otterrà naturalmente il Green pass avendo sviluppato gli anticorpi, perché lui il Green pass ce l'ha "dal 15 ottobre". Inoltre, è ...... spiega il quotidiano, 'si sommano alle altre assenze dei tantissimi positivi ale di chi è ... Non c'è neppure Stefano, il portuale di Trieste diventato volto della protesta'. Iscriviti ...Stefano Puzzer, il leader della protesta al Varco 4 del Porto di Trieste dell'ottobre scorso e poi più in generale della protesta contro il Green pass, è positivo. Lo ha detto lui stesso in un video d ..."Buongiorno a tutti. Come ben sapete sono a casa da un paio di giorni perché avevo un pò di influenza, niente di che. La classica influenza che si ha in questi periodi. Mia moglie è risultata positiva ...