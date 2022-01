Covid: Draghi, 'ospedali sotto pressione soprattutto per effetti virus sui non vaccinati' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Le terapie intensive sono occupate per 2/3 da non vaccinati e le ospedalizzazioni lo stesso". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Le terapie intensive sono occupate per 2/3 da none lezzazioni lo stesso". Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa.

