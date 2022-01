Con la pandemia il suo nome è diventato una “condanna”: la storia di Kovid Kapoor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma ad alcuni ha creato anche problemi che riguardano… il loro nome. E’ diventato virale il tweet pubblicato nel febbraio 2020 da Kovid Kapoor, di Bangalore, in India, che ha voluto “smarcarsi” da ogni spiacevole accostamento dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva annunciato il nome ufficiale della malattia causata dal nuovo coronavirus: Covid-19, per l’appunto. LEGGI ANCHE => Luca Argentero e il dramma del Covid in Doc 2: “Anche noi abbiamo dovuto prendere una decisione” Chiaramente Kovid Kapoor sperava che questo problema non durasse troppo. Invece, dopo due anni si ritrova ad avere intoppi anche nei semplici gesti di tutti i giorni. Per lui, negli ultimi 24 mesi, ordinare un caffè da ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma ad alcuni ha creato anche problemi che riguardano… il loro. E’virale il tweet pubblicato nel febbraio 2020 da, di Bangalore, in India, che ha voluto “smarcarsi” da ogni spiacevole accostamento dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva annunciato ilufficiale della malattia causata dal nuovo coronavirus: Covid-19, per l’appunto. LEGGI ANCHE => Luca Argentero e il dramma del Covid in Doc 2: “Anche noi abbiamo dovuto prendere una decisione” Chiaramentesperava che questo problema non durasse troppo. Invece, dopo due anni si ritrova ad avere intoppi anche nei semplici gesti di tutti i giorni. Per lui, negli ultimi 24 mesi, ordinare un caffè da ...

