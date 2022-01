Calenda: a noi commissione Giubileo ma Gualtieri sia commissario (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Il Giubileo sarà un veicolo con cui ridare decoro e accoglienza a Roma. Speriamo di chiudere a breve la vicenda sulla commissione. Se verrà data alla Lista ‘Calenda Sindaco’ noi daremo il nostro contributo. La commissione andrà all’opposizione ma io sono favorevole affinché Gualtieri sia il commissario per il Giubileo”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa a Roma durante cui è stata presentata la giunta ombra per il Campidoglio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – “Ilsarà un veicolo con cui ridare decoro e accoglienza a Roma. Speriamo di chiudere a breve la vicenda sulla. Se verrà data alla Lista ‘Sindaco’ noi daremo il nostro contributo. Laandrà all’opposizione ma io sono favorevole affinchésia ilper il”. Così il leader di Azione, Carlo, nel corso di una conferenza stampa a Roma durante cui è stata presentata la giunta ombra per il Campidoglio. (Agenzia Dire)

