Benedetta Porcaroli vittima di body shaming su Fb | «Mi prendevano in giro perché “piatta”»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Purtroppo il bullismo incentrato sulnon risparmia nessuno, neanche la bellissima attrice. L’attriceha subitosui social durante l’adolescenza. L’attrice italiana a soli 23 anni è una delle attrici più richieste del panorama italiano. Tuttavia, dichiara di aver subito durante gli anni del liceo e l’adolescenza bullismo riguardante il suo aspetto fisico, i suoi compagni lain”. In questo caso si parla di, un nuovo termine utilizzato per descrivere letteralmente il giudicare le forme del corpo di una persona, denigrandola, in particolare ...

e il bullismo su Facebook: "Mi prendevano in giro perché 'piatta'" L'attrice, da alcuni mesi compagna di Riccardo Scamarcio, ha raccontato di aver subito bullismo negli anni del ...ha raccontato in una lunga intervista i difficili anni della sua adolescenzaè una delle giovani attrici italiane maggiormente in ascesa. Divenuta famosa grazie ...L'attrice, da alcuni mesi compagna di Riccardo Scamarcio, ha raccontato di aver subito bullismo negli anni del liceo a causa del suo fisico privo di forme. Ora, però, considera il suo corpo longilineo ...Benedetta Porcaroli, star della serie Baby, ha raccontato in un' intervista di essere stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico.