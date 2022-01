Alessia Quarto, dopo il tradimento del marito con la cugina, arriva questo annuncio: “Non ci posso credere..” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alessia Quarto è stata la protagonista della prima puntata di C'è Posta Per Te andata in onda lo scorso sabato. Ha conquistato milioni di telespettatori con la sua storia: è stata vittima di un tradimento da parte di suo marito Giovanni, reo di avere avuto una storia con una sua cugina. Nonostante le lacrime dell'uomo, Alessia ha messo un punto al suo matrimonio. La partecipazione al programma di Maria De Filippi le ha regalato una notorietà inaspettata e il suo profilo Instagram oggi conta ben 100 mila follower. Nelle ultime ore ha ringraziato tutti i nuovi utenti che hanno iniziato a seguirla ed ha confessato di aver scoperto un profilo che ha rubato le sue foto. La reazione di Alessia Quarto al ‘furto' delle foto ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022)è stata la protagonista della prima puntata di C'è Posta Per Te andata in onda lo scorso sabato. Ha conquistato milioni di telespettatori con la sua storia: è stata vittima di unda parte di suoGiovanni, reo di avere avuto una storia con una sua. Nonostante le lacrime dell'uomo,ha messo un punto al suo matrimonio. La partecipazione al programma di Maria De Filippi le ha regalato una notorietà inaspettata e il suo profilo Instagram oggi conta ben 100 mila follower. Nelle ultime ore ha ringraziato tutti i nuovi utenti che hanno iniziato a seguirla ed ha confessato di aver scoperto un profilo che ha rubato le sue foto. La reazione dial ‘furto' delle foto ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Alessia Quarto, dopo «C’è posta per te» è la Queen della retedi Anna Paola M... - SalvatoreSamp : RT @fanpage: Alessia Quarto non si aspettava un tale successo su Instagram dopo la partecipazione a #CePostaPerTe Ha raggiunto 100 mila f… - infoitcultura : Alessia Quarto: fingono di essere lei sui social e risponde da vera “Queen” - DonnaGlamour : Chi è Alessia Quarto di C’è Posta per Te: la storia della donna tradita dal marito con una cugina - tuttopuntotv : Alessia Quarto: fingono di essere lei sui social e risponde da vera “Queen” #cepostaperte -