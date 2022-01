Abrignani (Cts): «Oggi il virus è come l’influenza. Vaccinati giovani e anziani in buona salute non muoiono più» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Ci sono duecentomila nuovi contagiati al giorno e una media di duecento morti, con 1500 persone in terapia intensiva, ma sono molto meno preoccupato dell’anno scorso, quando con anche 10 volte meno positivi avevamo fino a 4-5 volte più decessi e siamo arrivati a più di quattromila persone ricoverate in urgenza». Sergio Abrignani, membro del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista rilasciata a Libero Oggi spiega che la situazione dell’emergenza Coronavirus è cambiata rispetto a un anno fa: «L’anno scorso avevamo almeno due decessi ogni cento contagiati, Oggi ce n’è uno su 500-1000. Se non fossimo Vaccinati cosi estensivamente, benché pare che Omicron dia il 40-50% in meno di casi di malattia severa rispetto alle varianti precedenti, con questo tasso di contagi Oggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Ci sono duecentomila nuovi contagiati al giorno e una media di duecento morti, con 1500 persone in terapia intensiva, ma sono molto meno preoccupato dell’anno scorso, quando con anche 10 volte meno positivi avevamo fino a 4-5 volte più decessi e siamo arrivati a più di quattromila persone ricoverate in urgenza». Sergio, membro del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista rilasciata a Liberospiega che la situazione dell’emergenza Coronaè cambiata rispetto a un anno fa: «L’anno scorso avevamo almeno due decessi ogni cento contagiati,ce n’è uno su 500-1000. Se non fossimocosi estensivamente, benché pare che Omicron dia il 40-50% in meno di casi di malattia severa rispetto alle varianti precedenti, con questo tasso di contagi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle vel… - GiovaQuez : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2.500 morti tra non vaccinati' #COVID19 - fanpage : Abrignani (CTS): 'Nei prossimi 30 giorni avremo 2.500 morti al giorno tra le persone non vaccinate se stiamo a ques… - rassegnally : #Covid_19 Cresce il fronte della gestione epidemica del virus. #Abrignani del Cts a @Libero_official: basta coi dat… - Ariel2575 : RT @CiMBo851: Il prof. Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts, dichiara che 'In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media d… -