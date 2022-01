A novembre in crescita il tasso di occupazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo l'Istat, prosegue la crescita dell'occupazione osservata nei due mesi precedenti, facendo registrare in tre mesi un aumento di quasi 200 mila occupati. Rispetto a gennaio 2021, l'incremento è di 700 mila occupati e riguarda sia il lavoro dipendente sia quello autonomo. Il tasso di occupazione è più elevato di 2,1 punti percentuali.Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020), il numero di occupati è ancora inferiore di 115 mila unità, ma il tasso di occupazione, pari al 58,9%, è superiore di 0,2 punti, quello di disoccupazione è sceso dal 9,7% al 9,2% e il tasso di inattività, al 35,0%, è ancora superiore di 0,2 punti.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo l'Istat, prosegue ladell'osservata nei due mesi precedenti, facendo registrare in tre mesi un aumento di quasi 200 mila occupati. Rispetto a gennaio 2021, l'incremento è di 700 mila occupati e riguarda sia il lavoro dipendente sia quello autonomo. Ildiè più elevato di 2,1 punti percentuali.Rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020), il numero di occupati è ancora inferiore di 115 mila unità, ma ildi, pari al 58,9%, è superiore di 0,2 punti, quello di disè sceso dal 9,7% al 9,2% e ildi inattività, al 35,0%, è ancora superiore di 0,2 punti.(ITALPRESS).

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A novembre, secondo l’Istat, prosegue la crescita dell’occupazione osservata nei due mesi preced… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A novembre in crescita il tasso di occupazione - - ItaliaNotizie24 : A novembre in crescita il tasso di occupazione - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A novembre in crescita il tasso di occupazione - - dariodivico : A novembre 2021, rispetto a ottobre, aumentano occupati e calano disoccupati e inattivi. La crescita (+0,3%, pari… -