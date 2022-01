Xiaomi innova il riconoscimento biometrico | introdurrà un nuovo schermo capace di leggere le impronte in ogni punto

Leggi su computermagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022) Non è il primo grande produttore a brevettare una tecnologia di questo tipo per ildelle. Huawei sotto questodi vista gli è davanti. Chissà per quanto, però.non ha le severe restrizioni statunitensi,sta per ampliare il suo. A modo suo.aumenta la precisione del– Adobe StockLa multinazionale pechinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, che produce cellulari top ma anche app, portatili, dispositivi per la casa, elettronica di consumo e altri prodotti di uso quotidiano, come le auto elettriche, ha depositato unbrevetto presso il Chinese Patent Office. Ha ...