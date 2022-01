What Do We See When We Look At the Sky?, Alexandre Koberidze "I Mondiali di calcio '90, la mia prima passione" (Di domenica 9 gennaio 2022) Alexandre Koberidze, regista di What Do We See When We Look At the Sky?, ci racconta la genesi della sua fiaba surreale, disponibile in streaming su Mubi, in cui il calcio ha un ruolo chiave e c'è anche un pizzico d'Italia. Il cinema nello sguardo, il calcio nel cuore. Il regista georgiano Alexandre Koberidze si racconta tra un festival e l'altro in occasione del lancio del suo ultimo film, What Do We See When We Look At the Sky?, opera poetica e metaforica disponibile in streaming su MUBI. Al centro della storia l'incontro improbabile tra Lisa e Giorgi, farmacista di livello lei, calciatore di talento lui. Dopo uno scontro rocambolesco la magia ci ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022), regista diDo We SeeWeAt the?, ci racconta la genesi della sua fiaba surreale, disponibile in streaming su Mubi, in cui ilha un ruolo chiave e c'è anche un pizzico d'Italia. Il cinema nello sguardo, ilnel cuore. Il regista georgianosi racconta tra un festival e l'altro in occasione del lancio del suo ultimo film,Do We SeeWeAt the?, opera poetica e metaforica disponibile in streaming su MUBI. Al centro della storia l'incontro improbabile tra Lisa e Giorgi, farmacista di livello lei, calciatore di talento lui. Dopo uno scontro rocambolesco la magia ci ...

