Slittino | Sigulda 2022 | Dominik Fischnaller terzo nella sprint | vince Loch

Dominik Fischnaller è terzo anche nella sprint di Sigulda, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Slittino. Sul budello lettone, il 28enne altoatesino bissa quanto fatto nel singolo e sale nuovamente sul gradino più basso del podio, a 71 millesimi dal vincitore. Successo che va al tedesco Felix Loch, capace di imporsi in 27?819 davanti al padrone di casa Kristers Aparjods, che paga 14 millesimi di ritardo. Più indietro l'altro azzurro in gara, Kevin Fischnaller, 11esimo al traguardo staccato di 0?331. Quarto posto invece per Emanuel Rieder/Kainzwaldner nella gara sprint del doppio vinta dai lettoni Sics/Sics, davanti a Eggert/Benecken e Wendl/Arlt.

