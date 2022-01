Sky, addio definitivo ad alcuni canali dal 10 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie per gli utenti di Sky a partire dal 10 gennaio verranno cancellati diversi canali: scopriamo quali Novità importanti per la nota emittente satellitare (Foto Facebook)Pessime novità in arrivo per gli utenti di Sky. Da domani 10 gennaio 2022, alle ore 6 del mattino, cinque canali verranno definitivamente cancellati dalla piattaforma. I clienti dovranno dire addio a Premium Cinema 1, Premium Cinema 2, Premium Cinema 3, Premium Crime e Premium Stories. Inizialmente il colosso aveva deciso di cancellare i canali in questione a partire dal 7 gennaio, poi la decisione è slittata di qualche giorno. Inoltre, non soltanto questi canali non verranno più trasmessi, ma addirittura Sky eliminerà pure i contenuti registrati sul ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie per gli utenti di Sky a partire dal 10verranno cancellati diversi: scopriamo quali Novità importanti per la nota emittente satellitare (Foto Facebook)Pessime novità in arrivo per gli utenti di Sky. Da domani 102022, alle ore 6 del mattino, cinqueverranno definitivamente cancellati dalla piattaforma. I clienti dovranno direa Premium Cinema 1, Premium Cinema 2, Premium Cinema 3, Premium Crime e Premium Stories. Inizialmente il colosso aveva deciso di cancellare iin questione a partire dal 7, poi la decisione è slittata di qualche giorno. Inoltre, non soltanto questinon verranno più trasmessi, ma addirittura Sky eliminerà pure i contenuti registrati sul ...

Advertising

zazoomblog : Sky dice addio ai canali Mediaset Premium ma è in arrivo il catalogo Peacock - #addio #canali #Mediaset #Premium - TuttoTechNet : Sky dice addio ai canali Mediaset Premium, ma è in arrivo il catalogo Peacock - TuttoAndroid : Sky dice addio ai canali Mediaset Premium, ma è in arrivo il catalogo Peacock - Gabryjuventus : In queste ore si è mosso l'Arsenal per #Arthur. L’interesse dovuto all'addio di Maitland-Niles e ai tanti giocatori… - J_network24 : ????In queste ore si è mosso #Arsenal per #Arthur. L’interesse dovuto all'addio di Maitland-Niles e ai tanti giocator… -