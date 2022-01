Pomeriggio 5 | la pausa di Barbara D' Urso | «Ad alta quota» IL POST

(Di domenica 9 gennaio 2022) In relax sulla neve.D', indal suo storico programma5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre enatalizie in montagna. In...

Advertising

GlandeSaggio : A inizio pausa natalizia: 'La prima settimana di gennaio la dedico alla programmazione delle lezioni di gennaio, pr… - Sgtpeppermoony : Ho pensato di prendermi un pomeriggio di pausa ma onestamente l’ansia mi divora io spero davvero che questo esame v… - AdpTeresa : CLICK TO PRAY 9 GENNAIO 2022 Con Gesù nel Pomeriggio ??????????????????????? IL PADRE SI MANIFESTA IN NOI Trova un posto tr… - NRicominciare : Pausa...caffè! Buon pomeriggio!... - playeranya : @chiamamipyter mado io pure sto ricominciando a studiare dopo la pausa che ho preso ed è un trauma *screaming inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio pausa

leggo.it

All'inaugurazione, svoltasi neldi venerdì 7 gennaio, sono intervenuti anche il sindaco ... L'attività è aperta anche durante lapranzo per pizza ma pure primi e cibo da asporto. Nei ...Due partite di tenore diverso quelle del: il Napoli infatti ha vinto di misura contro la ...per 1 - 0 contro il Torino portando a sette il conto delle vittorie consecutive dopo ladi ...In relax sulla neve. Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna.In relax sulla neve. Barbara D'Urso, in pausa dal suo storico programma Pomeriggio 5, ora condotto da Simona Branchetti, si sta godendo le lunghe vacanze pre e post natalizie in montagna.