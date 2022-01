Petagna | “Osimhen è il nostro bomber | quando non giochi perdi certezze”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Andreaparla al termine del match Napoli-Sampdoria, vinto dalla squadra di Spalletti proprio grazie ad un gol dell’ex Spal. L’attaccante del Napoli ai microfoni di Dazn al termine del match ha detto: “Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria, oggi era troppo importante vincere e ci siamo riusciti. Il gol è stato molto bello, ma ripeto, l’importante era vincere la partita. Purtroppononmolto“. Napoli-Sampdoria: le parole diAndreaal termine del match con la Sampdoria ha commentato anche il suo bellissimo gol: “È stato un gesto istintivo, qualcuno mi ha detto anche che sono stato un po’ ridicolo (dire ndr)“. Ma l’attaccante del Napoli fa gruppo e pensa anche al ritorno di ...

Fantastico gol di Petagna. La prodezza dell'attaccante ex Spal ... Per il tecnico arriva anche qualche buona notizia: Osimhen è negativo al Covid 19 e quindi c'è la possibilità di rientrare in rosa.
Andrea Petagna, attaccante del Napoli ... Dovevamo dare continuità al pareggio contro la Juventus. Ora rientra Osimhen, lo stiamo aspettando tutti e io cercherò di ritagliarmi il mio spazio. Mertens è ...