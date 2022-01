Melbourne Summer Set, Errani – Paolini sconfitte in finale dagli Usa (Di domenica 9 gennaio 2022) Melbourne Summer Set 1, le azzurre dicono addio al trofeo. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso la finale nel doppio in una delle competizioni della Wta 250 che è appena terminata sui campi di cemento della capitale di Victoria. Il team italiano è uscito sconfitto per 6-3 6-1 a causa dell’opera delle statunitensi Muhammad e Pegula. (foto@Federtennis) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022)Set 1, le azzurre dicono addio al trofeo. Sarae Jasminehanno perso lanel doppio in una delle competizioni della Wta 250 che è appena terminata sui campi di cemento della capitale di Victoria. Il team italiano è uscito sconfitto per 6-3 6-1 a causa dell’opera delle statunitensi Muhammad e Pegula. (foto@Federtennis) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

