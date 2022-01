Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi pronti al ritiro | ecco i loro papabili sostituti

(Di domenica 9 gennaio 2022)sarebbero prossimi alal Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5, infatti, potrebbe perdere i due gieffini nel corso delle prossime puntate. Nel dettaglio il nuotatore e l’imprenditore dovrebbero ritirarsi entro la fine della prossima settimana, più precisamente o durante la puntata di venerdì 14 gennaio o durante quella di lunedì 17 gennaio.si ritirerà e non pagherà alcuna penale, parla il padre #GFVIP https://t.co/BN4I45GcNn — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 4, 2022 Il primo, come già sappiamo, si ritirerà per problemi fisici. Avendo perso molta massa muscolare,ha ora bisogno di recuperare la forma fisica in previsione delle prossime paralimpiadi che ...

: "Lulù in televisione è brutta"/ Gaffe in diretta col fratello Kevin Katia Ricciarelli 'Autori Gf si sono complimentati con me...' Chissà quale sarà la reazione di Lulù Selassiè ...Quest'edizione del GF Vip sta vedendo formarsi sempre più coppie tra le mura di Cinecittà. Dopoe Lulù Selassiè , Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli e il rapporto 'artistico' tra Soleil Sorge e Alex Belli , anche Gianmaria Antinolfi sembra ...Manuel Bortuzzo voleva fare una battuta, ma non gli è venuta benissimo. Come era stato annunciato durante le anticipazioni, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la visita del fratello Kevin cui è molto legato.Nathaly stuzzica Manuel, che fa capire quanto sia innamorato di Lulù e disegna il futuro: convivere con lei. Ma Nathaly “perfidamente” insinua: “Non resisteresti un giorno” Convivere con Lulù, il sogn ...