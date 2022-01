Dakar 2022 - Tappa 7: Loeb vince e accorcia le distanze da Al-Attiyah (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la meritata giornata di riposo di ieri, la Dakar ha ripreso la sua corsa con la settima Tappa di questa edizione che ha portato la carovana da Riyadh fino ad Al Dawadimi, lungo un percorso complessivo di 700 chilometri, di cui 402 cronometrati. Il più veloce oggi è stato Sébastien Loeb: il francese del Bahrain Raix Extreme ha portato al limite la sua Hunter T1+, vincendo la prova davanti alla Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah, oggi secondo. A seguire, le due Audi di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. Primo, nonostante le noie tecniche. Dopo la sesta Tappa, il francese - oltre a perdere terreno dal leader - aveva anche dovuto cedere la seconda posizione a Yazeed Al-Rajhi. Oggi è riuscito a recuperare alla grande, rosicchiando anche cinque minuti al suo diretto rivale. Tuttavia, ... Leggi su quattroruote (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la meritata giornata di riposo di ieri, laha ripreso la sua corsa con la settimadi questa edizione che ha portato la carovana da Riyadh fino ad Al Dawadimi, lungo un percorso complessivo di 700 chilometri, di cui 402 cronometrati. Il più veloce oggi è stato Sébastien: il francese del Bahrain Raix Extreme ha portato al limite la sua Hunter T1+,ndo la prova davanti alla Toyota Hilux di Nasser Al-, oggi secondo. A seguire, le due Audi di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. Primo, nonostante le noie tecniche. Dopo la sesta, il francese - oltre a perdere terreno dal leader - aveva anche dovuto cedere la seconda posizione a Yazeed Al-Rajhi. Oggi è riuscito a recuperare alla grande, rosicchiando anche cinque minuti al suo diretto rivale. Tuttavia, ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - MEYYAPPANMD : RT @gponedotcom: Sunderland si prende l’8^ tappa e torna in testa alla Dakar, 25° Petrucci: Il pilota britannico mostra i muscoli, ma la sf… - MEYYAPPANMD : RT @gponedotcom: Petrucci: 'Ho proposto a Valentino Rossi di fare la Dakar con me in auto': 2ª PARTE VIDEO - 'Potrei fargli da navigatore,… -