Dakar 2022, settima tappa moto: Jose Ignacio Cornejo Florimo trionfa, Adrien van Beveren leader della classifica generale (Di domenica 9 gennaio 2022) Signore e signori si ricomincia. Un giorno di riposo per ricaricare le pile era necessario e anche il pericolo il rischio di una possibile cancellazione della Dakar 2022, a causa di un presunto attacco terroristico, è stato scongiurato. Pericolo però che è un po’ il mestiere dei concorrenti del rally raid più famoso del mondo e di trappole lungo il percorso della settima tappa da Riyadh ad Al Dawadimi ce ne erano molti. 100 km di dune dei 402 di gara hanno rappresentato l’insidia maggiore tale per cui i protagonisti hanno assunto quasi le sembianze di surfisti capaci di cavalcare l’onda. Un esercizio intenso a cui ha fatto seguito un vero e proprio labirinto in cui trovare la retta via non è stato affatto semplice. Purtroppo per l’australiano Daniel Sanders, vincitore dell’ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Signore e signori si ricomincia. Un giorno di riposo per ricaricare le pile era necessario e anche il pericolo il rischio di una possibile cancellazione, a causa di un presunto attacco terroristico, è stato scongiurato. Pericolo però che è un po’ il mestiere dei concorrenti del rally raid più famoso del mondo e di trappole lungo il percorsoda Riyadh ad Al Dawadimi ce ne erano molti. 100 km di dune dei 402 di gara hanno rappresentato l’insidia maggiore tale per cui i protagonisti hanno assunto quasi le sembianze di surfisti capaci di cavalcare l’onda. Un esercizio intenso a cui ha fatto seguito un vero e proprio labirinto in cui trovare la retta via non è stato affatto semplice. Purtroppo per l’australiano Daniel Sanders, vincitore dell’ultima ...

