Coronavirus, oggi l'Italia verso i 2 milioni di positivi (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus oggi. In Italia altri 155.659 casi e 157 vittime. Tasso di positività al 15,67% - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 59 su 100. Nota metodologica completa:… - amnestyitalia : Il 7 gennaio di due anni fa il presidente cinese diede per la prima volta disposizioni per prevenire la diffusione… - News24_it : Covid, oggi in Italia 155.659 casi e 157 morti, Figliuolo: “Barriera vaccini ha retto contro Omicron”: news e bolle… - infoitinterno : Coronavirus, oggi 157 morti e 155.659 nuovi casi: nuovo boom di ricoveri, 7 Regioni vicine alla zona arancione. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Diretta Inter Lazio/ Streaming video tv: Inzaghi cerca la rivincita (Serie A) ... con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Punti ... con la formazione di casa alle prese con qualche defezione significativa tra coronavirus e squalifiche. Partiamo ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 vittime. Tasso di positività al 15,7% Sono quasi due milioni le persone attualmente contagiate da coronavirus in Italia. 155.659 i nuovi casi registrati oggi, 157 le vittime, un numero che porta il totale da inizio pandemia a 139.038. Con 993.201 test per individuare il Covid - 19, tra molecolari ...

Coronavirus oggi. Figliuolo: la barriera dei vaccini ha funzionato Il Sole 24 ORE Covid-19, 408 nuovi contagi nelle Valli Etrusche Sono altri 1.269, nonostante il calo di tamponi processati, i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno ...

Piero Chiambretti, positivo al Covid…di nuovo: “Rimango un convinto Sì Vax” Piero Chiambretti è di nuovo positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata ieri dal suo profilo Instagram con un annuncio ai fan: “Regalo di Natale: sono positivo. Sto comunque bene“. Per il ...

... con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 di, domenica 9 gennaio 2022. Punti ... con la formazione di casa alle prese con qualche defezione significativa trae squalifiche. Partiamo ...Sono quasi due milioni le persone attualmente contagiate dain Italia. 155.659 i nuovi casi registrati, 157 le vittime, un numero che porta il totale da inizio pandemia a 139.038. Con 993.201 test per individuare il Covid - 19, tra molecolari ...Sono altri 1.269, nonostante il calo di tamponi processati, i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno ...Piero Chiambretti è di nuovo positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata ieri dal suo profilo Instagram con un annuncio ai fan: “Regalo di Natale: sono positivo. Sto comunque bene“. Per il ...