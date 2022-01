Calciomercato Milan, trattativa conclusa: operazione a sorpresa (Di domenica 9 gennaio 2022) La Sampdoria è vicina alla definizione della trattativa per l’arrivo di Andrea Conti dal Milan. Nonostante il Milan l’abbia schierato in campo in occasione del primo match del girone di ritorno di Serie A contro la Roma, Andrea Conti è pronto al trasferimento. Il calciatore 27enne chiaramente non è considerato un incedibile dalla società rossonera ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) La Sampdoria è vicina alla definizione dellaper l’arrivo di Andrea Conti dal. Nonostante ill’abbia schierato in campo in occasione del primo match del girone di ritorno di Serie A contro la Roma, Andrea Conti è pronto al trasferimento. Il calciatore 27enne chiaramente non è considerato un incedibile dalla società rossonera ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

