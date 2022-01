Anche l’Atletico mette nel mirino il difensore della Fiorentina: le ultime (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è finito Anche nei radar dell’Altetico Madrid. Dalla Premier alla Serie A, passando ora Anche per la Liga, il numero 4 viola da tempo è seguito con interesse da Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros. A riportarlo è la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, che spiega che il giocatore è considerato di fatto il profilo perfetto per il reparto difensivo della squadra allenata dal Cholo Simeone. Milenkovic, Fiorentina, Serie A IL RINNOVO Attualmente a quota 18 presenze stagionali, condite da 2 gol, Milenkovic ha da poco rinnovato il contratto con la Fiorentina, ma solo fino al prossimo 30 giugno 2023. Su di lui, tra i club fortemente interessati ad ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Nikola Milenkovic,, è finitonei radar dell’Altetico Madrid. Dalla Premier alla Serie A, passando oraper la Liga, il numero 4 viola da tempo è seguito con interesse da Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros. A riportarlo è la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, che spiega che il giocatore è considerato di fatto il profilo perfetto per il reparto difensivosquadra allenata dal Cholo Simeone. Milenkovic,, Serie A IL RINNOVO Attualmente a quota 18 presenze stagionali, condite da 2 gol, Milenkovic ha da poco rinnovato il contratto con la, ma solo fino al prossimo 30 giugno 2023. Su di lui, tra i club fortemente interessati ad ...

