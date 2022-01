Abrignani (Cts): «In un mese avremo 2.500 morti tra i No vax: sono decessi evitabili» (Di domenica 9 gennaio 2022) «Nei prossimi 30 giorni, stando ai ritmi attuali, avremo 2.500 morti tra le persone non vaccinate contro il Covid. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco». A dirlo è il professor Sergio Abrignani, immunologo dell’Università degli studi di Milano e membro del Cts, ai microfoni di Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. Il professor Abrignani osserva infatti che attualmente «nella popolazione over 50, per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale, ci sono oltre 2,2 milioni persone non vaccinate». E la loro mancata vaccinazione ha un impatto pesantissimo sulla pressione ospedaliera. «I non vaccinati – spiega ancora il professor Abrignani – contribuiscono al 75 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e al 60 per ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) «Nei prossimi 30 giorni, stando ai ritmi attuali,2.500tra le persone non vaccinate contro il Covid. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco». A dirlo è il professor Sergio, immunologo dell’Università degli studi di Milano e membro del Cts, ai microfoni di Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. Il professorosserva infatti che attualmente «nella popolazione over 50, per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale, cioltre 2,2 milioni persone non vaccinate». E la loro mancata vaccinazione ha un impatto pesantissimo sulla pressione ospedaliera. «I non vaccinati – spiega ancora il professor– contribuiscono al 75 per cento dei ricoveri in terapia intensiva e al 60 per ...

Advertising

GiovaQuez : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2.500 morti tra non vaccinati' #COVID19 - Agenzia_Ansa : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle vel… - carlitosT3Vez : RT @intuslegens: #Abrignani (#CTS): «Se si vaccina ogni due-tre mesi, potrebbe ottenersi l’effetto contrario. Il sistema immunitario si pot… - VPerVendetta14 : RT @AuroraLittleSun: “Con Omicron protezione vaccinale dura pochi mesi. Possibile che serva la quarta dose prima dei richiami annuali” (Il… - bildarte : RT @AuroraLittleSun: “Con Omicron protezione vaccinale dura pochi mesi. Possibile che serva la quarta dose prima dei richiami annuali” (Il… -