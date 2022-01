Vauro, la vignetta-choc sui morti di Covid: "Concilia?". Lo sfregio alla tomba delle vittime | Guarda (Di sabato 8 gennaio 2022) La macabra ironia di Vauro sui morti di Covid. Una macabra ironia che viaggia in prima pagina sul Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio, il tutto nell'edizione di sabato 8 gennaio. Il vignettista comunista impegna la sua matita per disegnare quello che potete vedere seguendo il link in calce all'articolo, una vignetta che tenta di strappare una risata sulle ultime novità introdotte dal governo, ossia le multe ai no-vax oltre i 50 anni, misura controversa e che sta scatenando polemiche da tutte le prospettive, comprese quelle di chi, favorevole, ritiene l'importo da 100 euro troppo esiguo. Dunque, eccoci alla vignetta. Siamo in un cimitero, si vedono tre bare. In alto, il testo: "Nuove misure. Multe ai no-vax". E sotto alla scritto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) La macabra ironia disuidi. Una macabra ironia che viaggia in prima pagina sul Fatto Quotidiano, il giornale diretto da Marco Travaglio, il tutto nell'edizione di sabato 8 gennaio. Il vignettista comunista impegna la sua matita per disegnare quello che potete vedere seguendo il link in calce all'articolo, unache tenta di strappare una risata sulle ultime novità introdotte dal governo, ossia le multe ai no-vax oltre i 50 anni, misura controversa e che sta scatenando polemiche da tutte le prospettive, comprese quelle di chi, favorevole, ritiene l'importo da 100 euro troppo esiguo. Dunque, eccoci. Siamo in un cimitero, si vedono tre bare. In alto, il testo: "Nuove misure. Multe ai no-vax". E sottoscritto un ...

mameli54 : @CarlaKaky Prima tutti Charlie Hebdo, ora ci si idigna per una vignetta di Vauro (che non mi piace per niente). L'u… - dianacalibana : @AndreaVicere @emomarzi Mi ricordo una vignetta spettacolare di Vauro con decine di Marines abbarbicati su uno scoglio ?????? - HermanniTest : @pavelribalko @marioadinolfi Come per il vilipendio alla religione cattolica? Vauro per una vignetta su Cristo è st… - chiara_rayn : RT @VauroSenesi: ANNO NUOVO? La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #21dicembre ???? Vauro Shop ?? - penna_tagliente : RT @VauroSenesi: #Capodanno 2022 — La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #28dicembre ?? Vauro Shop?? -

