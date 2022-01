Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 12:10 (Di sabato 8 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scontri arresti violenti e nonostante le richieste della comunità internazionale in Kazakistan è presente calzini geometra Pieve non arretra dalla linea dura contro i dissidenti secondo quanto riferito da un comunicato del comitato per sicurezza nazionale del Kazakistan beccato dei servizi di sicurezza kazaki l’ex premier Karim Asimov è stato arrestato per alto tradimento fedelissimo dell’ex presidente nursultan nazarbayev Massimo verrà stato sollevato due giorni fa dalla carica che manteneva dal 2016 e dal Presidente tolkeyen torniamo in Italia le lezioni devono ripartire presenza su questo insiste il ministro dell’istruzione Patrizio bianchi che dalle pagine del Corriere della Sera chiede a tutti un atto di responsabilità Intervistato il ministro afferma che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio scontri arresti violenti e nonostante le richieste della comunità internazionale in Kazakistan è presente calzini geometra Pieve non arretra dalla linea dura contro i dissidenti secondo quanto riferito da un comunicato del comitato per sicurezza nazionale del Kazakistan beccato dei servizi di sicurezza kazaki l’ex premier Karim Asimov è stato arrestato per alto tradimento fedelissimo dell’ex presidente nursultan nazarbayev Massimo verrà stato sollevato due giorni fa dalla carica che manteneva dal 2016 e dal Presidente tolkeyen torniamo in Italia le lezioni devono ripartire presenza su questo insiste il ministro dell’istruzione Patrizio bianchi che dalle pagine del Corriere della Sera chiede a tutti un atto di responsabilità Intervistato il ministro afferma che ...

