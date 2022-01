Torre del Greco | resta in carcere la donna che ha annegato il figlio | “Omicidio premeditato” Lei al pm | “Mi sentivo libera | non ero in me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Confermo che il bambino è stato sempre nelle mie braccia, gli parlavo ma non davo peso al fatto che fosse sotto l’acqua… perché ogni tanto arrivava l’onda e lo sommergeva… non piangeva ma comunque si muoveva… io guardavo il mare e pensavo alla libertà, senza rendermi conto di tutto il resto. Ho avvertito una sensazione dizione, per me e per quella che sarebbe stata la vita di mio. Credo di non essere stata in me”. È il passaggio forse più agghiacciante della confessione di Adalgisa Gamba, la 41enne inda giorni con l’accusa di avere ucciso il suo piccolo Francesco – di appena due anni e mezzo – nelle acque di un lido balneare didel. Perché temeva che fosse autistico, perché non parlava. Il brano è estratto dall’interrogatorio reso dalla ...