"Sta con me per soldi? Forse, ma ritiro la denuncia": la follia del nobile spennato dalla modella dell'est (Di sabato 8 gennaio 2022) Una vicenda grottesca, di cui vi abbiamo dato conto ieri, e che ha dell'assurdo. La vicenda è quella che riguarda il principe di Linguaglossa, Giacomo Bonanno, 52 anni, il quale - e questo è il capitolo della vigilia - ha denunciato la sua compagna, la 36enne Tanya Yashenko, bielorussa, che in due anni gli ha quasi del tutto svuotato il conto corrente. Lei è una bellissima modella dell'est Europa, conosciuta nell'ottobre del 2019 in un locale di Roma: dunque la scintilla, l'amore e i regali costosissimi di lui. Tra questi un Bed and Breakfast da 58mila euro e una Mercedes da 80 mila euro. Ma anche molti viaggi extralusso in alberghi a 5 stelle in mete da sogno quali San Diego, Montecarlo, Beverly Hills, Cannes, Maldive, Dubai e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, anche molti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Una vicenda grottesca, di cui vi abbiamo dato conto ieri, e che ha'assurdo. La vicenda è quella che riguarda il principe di Linguaglossa, Giacomo Bonanno, 52 anni, il quale - e questo è il capitoloa vigilia - hato la sua compagna, la 36enne Tanya Yashenko, bielorussa, che in due anni gli ha quasi del tutto svuotato il conto corrente. Lei è una bellissima'est Europa, conosciuta nell'ottobre del 2019 in un locale di Roma: dunque la scintilla, l'amore e i regali costosissimi di lui. Tra questi un Bed and Breakfast da 58mila euro e una Mercedes da 80 mila euro. Ma anche molti viaggi extralusso in alberghi a 5 stelle in mete da sogno quali San Diego, Montecarlo, Beverly Hills, Cannes, Maldive, Dubai e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, anche molti ...

