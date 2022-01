Speed skating, Europei Heerenveen 2022: bronzo Lollobrigida, quinto il team sprint maschile (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo i due bronzi di ieri arriva un’altra medaglia dello stesso metallo per l’Italia ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, nella seconda giornata degli Europei senior 2022 su singole distanze di Speed skating: sul ghiaccio della Thialf Arena a salire ancora sul podio, questa volta nei 1500 metri femminili, è Francesca Lollobrigida. Il team sprint maschile azzurro è quinto, mentre nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto è settimo. Per l’azzurra si tratta del secondo bronzo individuale dopo quello ottenuto ieri nei 3000 metri femminili: oggi nei 1500 metri femminili Francesca Lollobrigida, con il crono di 1:54.505, si ferma a 0.69 dall’oro. Si registra la doppietta neerlandese con Antoinette de ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo i due bronzi di ieri arriva un’altra medaglia dello stesso metallo per l’Italia ad, nei Paesi Bassi, nella seconda giornata degliseniorsu singole distanze di: sul ghiaccio della Thialf Arena a salire ancora sul podio, questa volta nei 1500 metri femminili, è Francesca. Ilazzurro è, mentre nei 5000 metri maschili Davide Ghiotto è settimo. Per l’azzurra si tratta del secondoindividuale dopo quello ottenuto ieri nei 3000 metri femminili: oggi nei 1500 metri femminili Francesca, con il crono di 1:54.505, si ferma a 0.69 dall’oro. Si registra la doppietta neerlandese con Antoinette de ...

