Scuola Campania | ricorso contro ordinanza | Tar chiede dati alla Regione

(Di sabato 8 gennaio 2022) Scuole chiuse in, unè stato presentato al Tarper l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’firmata ieri dal presidente dellaVincenzo De Luca nella parte che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 29 gennaio per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Ilè stato presentato da alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Il presidente della quinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che laesibisca entro le ore 10 di lunedì 10 gennaio “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’...

... all'unisono, ordinanze per evitare lain presenza, dato l'incremento dei contagi e la ... Perché in Sicilia non viene disposta la didattica a distanza, come deciso in. Nell'Isola vengono ......che parla di didattica in sicurezza vorrei ricordare che il problema non è solo interno alla:... Leggi Anche, De Luca non riaprirà le scuole fino alle medie: 'Non ci sono le condizioni ...«Ci aspettiamo un’iniziativa forte del Governo - afferma Palmira Pratillo, presidente dell’Associazione Scuole Aperte Campania -. (La Sicilia) Il nuovo decreto-legge del Governo modifica le regole con ...Napoli, 8 gen. (LaPresse) - La Quinta sezione del Tar della Campania ha chiesto alla Regione la presentazione di documentazione relativa all'ordinanza numero ...