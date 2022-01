Rayo Vallecano-Real Betis: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Due squadre che si stanno godendo le eccellenti stagioni della Liga domenica 9 gennaio pomeriggio all’Estadio de Vallecas, mentre il Rayo Vallecano, sesto posto, accoglie il Real Betis, terzo. Entrambe le squadre entreranno in questa partita dopo le vittorie della Copa del Rey, con il Rayo che ha superato Mirandes, mentre il Betis è passato agli ottavi grazie alla vittoria sul Real Valladolid. Il calcio di inizio di Rayo Vallecano-Real Betis è previsto alle 14 Prepartita Rayo Vallecano-Real Betis: a che punto sono le due squadre? Rayo Vallecano Il Rayo ha ottenuto tre vittorie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Due squadre che si stanno godendo le eccellenti stagioni della Liga domenica 9 gennaio pomeriggio all’Estadio de Vallecas, mentre il, sesto posto, accoglie il, terzo. Entrambe le squadre entreranno in questa partita dopo le vittorie della Copa del Rey, con ilche ha superato Mirandes, mentre ilè passato agli ottavi grazie alla vittoria sulValladolid. Il calcio di inizio diè previsto alle 14 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Ilha ottenuto tre vittorie ...

Advertising

periodicodaily : Rayo Vallecano-Real Betis: pronostico e possibili formazioni #9gennaio #laliga - pauleblic : RT @LTAAgencyItalia: Siamo felici di comunicare che la spagnola, @pauleblic ex Rayo Vallecano, è una nuova giocatrice della @FCBariPInk Va… - LTAAgencyItalia : Siamo felici di comunicare che la spagnola, @pauleblic ex Rayo Vallecano, è una nuova giocatrice della @FCBariPInk… - infobetting : Rayo Vallecano-Real Betis (Liga, domenica H 14.00): formazioni, quote, - ffc_Jp : Rafaelle foi soltar um 'Rayo Vallecano' e soltou RATO VALLECANO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK… -