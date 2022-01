(Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente del M5s, Giuseppe, ha riunito idel Movimento in vista dell'del presidente della Repubblica. All'incontro sarebbero presenti i vicepresidenti del M5s, i ministri e ...

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l'assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - Corriere : M5S, in corso il vertice «segreto» di Conte sul Quirinale. Ma una gaffe in chat lo svela - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte riunisce vertici M5s sull'elezione del Capo dello Stato #m5s

Corriere della Sera

Il presidente del M5s, Giuseppe, ha riunito i vertici del Movimento in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. All'incontro sarebbero presenti i vicepresidenti del M5s, i ministri e i capigruppo.Battaglia aspra e senza pareggio: ola spunta o corre il rischio di trovarsi commissariato ... non bruciare le tappe e lavorare a un percorso unitario che porti Mario Draghi alIl presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha riunito i vertici del Movimento in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. All'incontro sarebbero presenti i vicepresidenti del M5s, i ministri e ...Il braccio destro dell'ex premier ha rivelato cosa accadeva dietro le quinte di una riunione segreta. Scivolone voluto?