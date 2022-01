Ombra Omicron sul voto Quirinale? Parla D’Uva M5S

Leggi su formiche

(Di sabato 8 gennaio 2022) C’è già chi fa la conta di quanti possibili voti potranno mancare all’appello. La corsa per il Colle sta entrando nel vivo. E, al di là di retroscena e nomi più o meno probabili, il grande protagonista ha un identikit ben definito: Covid-19. Anche tra i grandi elettori il morso della pandemia sta scarnificando le due Camere. In vista del primo scrutinio del 24 gennaio, a Montecitorio sono in corso grandi manovre per garantire “ilnel massimo della sicurezza”. A confermarlo è il deputato del Movimento Cinque Stelle Francesco, questore della Camera dei deputati. Fatalità, ricorda l’esponente pentastellato, “proprio in quei giorni è previsto il picco dell’incidenza pandemica. Per cui ci stiamo organizzando per essere il più possibile in sicurezza “. “Le tendine dei catafalchi sono state sostituite da materiale facilmente igenizzabile – spiega – ...