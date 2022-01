No vax e super greenpass, isolani al bivio: a Venezia chiedono vaporetti speciali, all’Elba mandano diffide. Il caso dei Parlamentari (Di sabato 8 gennaio 2022) Dalla laguna veneta alla Sicilia, passando per l’Arcipelago toscano, si apre il caso delle migliaia di novax isolani banditi dai mezzi pubblici per il super greenpass. I deputati e i senatori siciliani del Movimento 5 Stelle già parlano di disparità di trattamento tra cittadini delle isole minori e cittadini della terraferma nella gestione dell’emergenza pandemica. Il punto, sostengono, è che il decreto legge del 30 dicembre scorso con l’estensione del super greenpass ai mezzi di trasporto e collegamento, verrebbe a creare, una volta in vigore (10 gennaio), “una chiara limitazione di diritti inalienabili alla mobilità dei cittadini delle isole minori che, per diverse ragioni di vita, necessitano di raggiungere la terraferma”. Tra le proteste, c’è quella del Comitato Libera Scelta Elba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Dalla laguna veneta alla Sicilia, passando per l’Arcipelago toscano, si apre ildelle migliaia di novaxbanditi dai mezzi pubblici per il. I deputati e i senatori siciliani del Movimento 5 Stelle già parlano di disparità di trattamento tra cittadini delle isole minori e cittadini della terraferma nella gestione dell’emergenza pandemica. Il punto, sostengono, è che il decreto legge del 30 dicembre scorso con l’estensione delai mezzi di trasporto e collegamento, verrebbe a creare, una volta in vigore (10 gennaio), “una chiara limitazione di diritti inalienabili alla mobilità dei cittadini delle isole minori che, per diverse ragioni di vita, necessitano di raggiungere la terraferma”. Tra le proteste, c’è quella del Comitato Libera Scelta Elba ...

