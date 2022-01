NJPW | SHO porta gli ideali dell’House Of Terror anche nel match contro Kotoge | ecco come ha vinto

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il successo ottenuto dal teamnell’opener della serata, SHO, impegnato in unAtsushi, ha provveduto a raddoppiare il vantaggio della propria federazione, riuscendoci, però, grazie ai soliti secondi mezziOf. Unequilibrato fino alle scorrettezze Il, appena terminate le iniziali scorrettezze di SHO, si dimostra equilibrato, conche riesce più volte a dire la sua grazie a manovre quali il Leg Lariat che, però,i mezzi di SHO, poco possono fare e, dopo l’utilizzo dell’arbitro per far cadere l’avversario dalle corde, SHOa casa il 2-0 per l’